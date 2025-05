Casos de Influenza superam registros de Vírus Sincicial Respiratório no Paraná

O número de casos positivos para o vírus Influenza A chegou a 30,5% na última semana, conforme análise do Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR). A taxa representa uma alta expressiva em comparação a janeiro, quando os registros eram de apenas 0,5%. Com esse avanço, os casos da Influenza A já superaram os do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que caiu de 27% para 22% no mesmo período.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), em 2025, o estado registrou 611 casos e 56 mortes por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) relacionadas à Influenza. No total, o Paraná já acumula 9.255 casos e 436 mortes por SRAG hospitalizadas neste ano.

Caso o ritmo de crescimento se mantenha, os casos de Influenza podem ultrapassar os números de janeiro de 2023, quando foi declarado o fim da pandemia de Covid-19. Diante do cenário preocupante, a Sesa faz um alerta à população para intensificar os cuidados e reforçar a vacinação.

“O crescimento da Influenza nas amostras analisadas acende mais um sinal de alerta. É fundamental que os grupos prioritários procurem os postos de saúde para se imunizar”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As amostras analisadas pelo Lacen são coletadas em hospitais e unidades de saúde de diferentes regiões do Paraná, que enviam casos aleatórios de sintomas respiratórios para testagem. Atualmente, Influenza A e VSR respondem por mais da metade dos resultados positivos no estado.

Vacinação da gripe está abaixo da média em todo o Paraná

Até o dia 19 de maio, apenas 39% das pessoas dos grupos prioritários haviam sido vacinadas em Curitiba. O índice está acima da média estadual, que era de 27,2% até 23 de maio, mas ainda abaixo da meta estabelecida. O objetivo é vacinar 90% do público-alvo da campanha.

Das 4 milhões de doses recebidas pelo Paraná, os idosos são o grupo com maior adesão, com 848.966 doses aplicadas (42,2% da população-alvo). Em seguida, aparecem as pessoas com comorbidades, com 231.346 doses (28,85%), e as gestantes, com 28.919 doses (27,56%).