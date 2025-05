Desconto indevido do INSS: vítimas serão ressarcidas até dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, garantiu que todos os aposentados e pensionistas que sofreram com descontos irregulares vão receber o dinheiro de volta até o último dia do ano. Vai ser um presentão de Natal pra piazada da terceira idade!

O tamanho do rombo ainda é um mistério, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse pro jornal O Globo que a conta não deve passar de R$ 2 bilhões. Se o governo precisar tirar dinheiro do bolso pra ressarcir, o INSS promete entrar com ação contra as associações acusadas de fraude pra recuperar a grana.

A declaração veio durante reunião do Conselho Nacional da Previdência Social nesta terça-feira. E não é que as cadeiras das associações de aposentados investigadas pela PF estavam vazias? O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, mandou todo mundo pra escanteio preventivamente.

“Pedimos o afastamento provisório sem ferir a presunção de inocência. Só repetimos o que o ex-ministro Carlos Lupi fez quando nem era investigado”, explicou Queiroz, numa forma marota de dizer “não estamos acusando ninguém, mas…”.

No começo, as centrais sindicais ficaram bravas com a decisão, mas hoje já mudaram o discurso. “Foi falha de comunicação”, admitiu Rolando Medeiros da CTB. “Faltou boa vontade, até das centrais, de irem atrás da informação correta”.

Os conselheiros afastados serão substituídos por novos nomes indicados pelas centrais sindicais. Até lá, o Conselho vai ficar de braços cruzados, sem tomar decisões.

O representante da Confederação Nacional do Comércio, Helio Queiroz da Silva, aproveitou pra criticar a Crefisa, que ganhou quase todo o leilão do INSS pra gerenciar a folha de pagamento. Segundo ele, baseado em denúncia da OAB-SP, “a Crefisa não tem estrutura adequada nas agências. Aposentados são obrigados a passar horas na fila no sol para serem atendidos. Ela obriga abertura de conta corrente para cada pessoa e fazem venda casada também”.