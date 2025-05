Ilusionista paranaense estreia megaespetáculo de escapismo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mestre do impossível

Curitiba será a primeira cidade a testemunhar “A Essência do Desafio“, o maior espetáculo de escapismo já produzido na América Latina. O responsável por este feito é Kieram Ecttori, paranaense de Guaratuba que conquistou reconhecimento nacional e internacional por sua capacidade de transformar o impossível em realidade diante dos olhos do público.

Especialista em escapar de situações extremas, Kieram domina a arte de libertar-se de camisas de força, correntes e até mesmo tanques submersos, desafiando os limites do corpo humano e da lógica convencional. O público curitibano terá privilégio único de assistir à estreia desta produção inédita, com apresentações marcadas para 18, 19 e 20 de julho, na Live Curitiba, no bairro Portão.

“Não é só sobre sair de uma armadilha. É sobre mostrar que é possível vencer nossos próprios medos”, revela Ecttori, que já impressionou o Brasil com o número “Tanque da Morte”, exibido no programa “Faustão na Band”.

A nova montagem promete combinar precisão técnica e dramaturgia envolvente, onde cada desafio representa uma metáfora de superação. Os ingressos estarão disponíveis a partir de maio pela Blueticket.

Para quem busca uma experiência que mistura suspense, emoção e técnica impecável, esta é a oportunidade de ver ao vivo o artista que redefine os limites do ilusionismo e é considerado o grande mestre do escapismo latino-americano.

O espetáculo “A Essência do Desafio” – Kieram Ecttori será na Live Curitiba, Rua Itajubá, 143, Portão. As apresentações serão nos dias 18/07, às 20h30, (sexta-feira), 19/07 (sábado), às 19h, e 20/07 (domingo), às 18h.

Os ingressos serão vendidos pelo site Blue Ticket.