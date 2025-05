Tempo em Curitiba: previsão aponta quarta-feira chuvosa

A quarta-feira (28) promete ser um dia chuvoso em Curitiba, capital paranaense. De acordo com a previsão do tempo, os curitibanos devem se preparar para enfrentar muitas nuvens, pancadas de chuva e até mesmo trovoadas isoladas ao longo do dia.

Pela manhã e à tarde, o cenário será de “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”. À noite, a situação deve amenizar um pouco. Os ventos serão moderados, variando entre as direções Noroeste-Norte pela manhã e Oeste-Sudoeste à tarde e à noite.

As temperaturas em Curitiba apresentarão grande amplitude térmica, com mínima de 4°C e máxima de 19°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 50% e 90%. Vale ressaltar que tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas tendem a declinar, indicando uma possível queda nas temperaturas nos dias seguintes.

Para quem precisa se programar, o sol nascerá às 06h54 e se porá às 17h36. Apesar de estarmos no outono, é importante lembrar que as condições climáticas podem mudar rapidamente. Recomenda-se que os moradores e visitantes de Curitiba estejam preparados com guarda-chuvas e roupas adequadas para enfrentar as variações de temperatura e a possibilidade de chuva ao longo do dia.