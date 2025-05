Frio chega com tudo em Curitiba: temperatura vai despencar nas próximas horas

O frio está vindo com tudo para Curitiba. A chegada de uma massa de ar polar vai derrubar a temperatura, inclusive trazendo ingredientes para a possibilidade de formação de geada em Curitiba.

Segundo o Simepar, a previsão para quinta-feira (29) é de mínima de 6°C e máxima de 13°C. Nos primeiros cinco meses do ano, a menor temperatura registrada foi de 9.4°C no dia 11 de maio. Na sexta-feira (30), entre 3°C e 16°C, com possibilidade de termos a primeira geada de 2025 na capital.

Ainda sobre geada, há previsão de geada de fraca a moderada intensidade nos Campos Gerais para quinta. Na sexta-feira, com exceção do Litoral, todas as regiões paranaenses podem ter geada. O risco é elevado, principalmente na região Centro-Sul, com moderada intensidade pegando o Sudoeste, a região Central, os Campos Gerais, a região Sudeste e metropolitana de Curitiba, e forte intensidade nas microrregiões de Palmas e General Carneiro.

“No Oeste e na faixa Norte do Estado, a chance é baixa, mas não está descartada”, ressalta Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

