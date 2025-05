Tempo em Curitiba: sábado vai ser marcado por amplitude térmica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

O sábado (31) promete um dia de variações nas temperaturas para os curitibanos. O último dia do mês de maio será marcado por poucas nuvens e temperaturas que variam entre 6°C e 20°C, trazendo amplitude térmica típica do outono na capital paranaense.

Logo nas primeiras horas da manhã, os moradores de Curitiba encontrarão um cenário com nevoeiro e poucas nuvens decorando o céu. Os ventos soprarão fracos, predominantemente nas direções Nordeste e Leste, enquanto a umidade relativa do ar ficará entre 40% e 95%.

Durante a tarde, o clima se mantém estável. As poucas nuvens continuam enfeitando o céu curitibano, com as temperaturas permanecendo na mesma faixa. Os ventos, que seguem fracos, mudam ligeiramente sua direção para Nordeste-Norte.

Ao cair da noite, o cenário meteorológico não apresenta grandes mudanças. O céu continua com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos fracos sopram nas direções Leste-Nordeste.

Para quem planeja atividades ao ar livre, vale lembrar que o sol nasce às 06h56 e se põe às 17h36, proporcionando cerca de 10 horas e 40 minutos de luz natural.

Boa notícia: não há alertas climáticos para Curitiba neste sábado. A recomendação é aproveitar o dia agradável, mas sem esquecer de se preparar para as oscilações de temperatura que são características desta época do ano na cidade.