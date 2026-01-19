Tempestade com 5,5 mil raios no Litoral cria espetáculo perigoso; Vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um verdadeiro “show de luzes” iluminou o céu entre o litoral paranaense e a capital na noite deste domingo (18), criando um espetáculo tão impressionante quanto perigoso. De Curitiba, moradores puderam observar o fenômeno com clareza, já que o céu da capital estava limpo, sem nuvens, contrastando com a intensa atividade elétrica que acontecia no litoral.

“Fenômenos como esse são gerados por nuvens e tempestades muito intensas, com alta atividade de descargas atmosféricas associadas, são bastante comuns. Essas nuvens, juntas, mostraram esse visual que todo mundo registrou e que chamou a atenção. E isso aconteceu porque tinha muita atividade nas nuvens. Então, tanto das descargas que ocorrem entre a nuvem e o solo, como das descargas que ocorrem dentro da nuvem, então a maioria desses flashes que a gente observa são descargas que estão ocorrendo dentro da nuvem, sendo que alguns fazem conexão com o solo”, disse Marco Jusevicius, coordenador de Operações do Simepar.

Segundo ele, isso fica ainda mais visível porque em Curitiba, por exemplo, não havia chuva, céu limpo. “Então estávamos observando as tempestades que estavam no litoral, era o ponto de vista de quem estava aqui no Planalto vendo as nuvens com cerca de 14, 15 quilômetros de altura, observando em relação à atividade dela que estava sob o litoral”, explicou.

Ao todo, foram registrados mais de 5,5 mil raios no litoral paranaense durante o período da tempestade. Os dados do Simepar mostram que Guaraqueçaba e Antonina foram os municípios mais atingidos, concentrando mais de mil descargas elétricas cada um quando somados os raios nuvem-solo e intranuvem. Assista:

O monitoramento realizado entre meia-noite e 22h de domingo (18) registrou 2.016 raios do tipo nuvem-solo, aqueles que efetivamente atingem o chão. Guaraqueçaba liderou com 619 ocorrências, seguida por Antonina (549) e Paranaguá (545). Já Matinhos registrou apenas 12 raios desse tipo.

Já as descargas intranuvem, que ocorrem dentro das próprias nuvens e são responsáveis pela maior parte do espetáculo visual, somaram 3.571 ocorrências. Antonina registrou o maior número, com 1.442 descargas, seguida por Guaraqueçaba (1.165) e Guaratuba (416).

O fenômeno chamou a atenção dos moradores de Curitiba, que tiveram uma vista privilegiada das descargas elétricas devido à diferença de altitude entre o planalto e o litoral. As nuvens de tempestade, que chegaram a 15 quilômetros de altura, criaram um cenário impressionante que foi amplamente registrado e compartilhado nas redes sociais.

Especialistas alertam que, apesar da beleza, tempestades com alta incidência de raios representam risco significativo, especialmente para quem está em áreas abertas ou próximo ao mar durante esses eventos.

