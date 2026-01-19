Incêndio em bairro de Curitiba destrói casa e assusta moradores: Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio em uma casa no bairro Bacacheri mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (19/1), em Curitiba. Segundo informações apuradas no local pela Tribuna, o fogo se espalhou rapidamente por causa da estrutura de madeira do local.

A ocorrência foi registrada na Rua Otávio Rechia, nas proximidades do Conjunto Solar. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento. O primeiro caminhão apresentou problemas mecânicos a algumas quadras do endereço, o que levou ao envio imediato de uma segunda equipe.

O incêndio se concentrou no segundo andar do imóvel e se espalhou até o telhado. No local residem um casal e a filha. No momento do incêndio, o homem não estava na residência. Até a última atualização, não havia informações sobre pessoas feridas.

Os bombeiros atuaram inicialmente no controle do fogo e na proteção das casas vizinhas. A possibilidade de o incêndio atingir outros imóveis foi descartada após a contenção. As causas do incidente ainda deverão ser apuradas.

