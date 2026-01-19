Temporal assusta no Litoral: 36 mm em poucos minutos em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma forte chuva surpreendeu os moradores e turistas do Litoral do Paraná na noite deste domingo (18/01). O temporal, que durou pouco tempo, deixou sua marca principalmente pela intensidade com que a água caiu em diversas cidades da região.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Guaratuba foi o município mais afetado, registrando 36 milímetros de precipitação, sendo que 25,4 mm caíram em apenas 15 minutos.

Em Matinhos, o volume total chegou a 27 mm, divididos em dois momentos críticos de 15 minutos cada, quando choveu 11,8 mm e 14,4 mm, respectivamente.

Pontal do Paraná também enfrentou chuva intensa. Na estação de Pontal do Sul, foram registrados 25,6 mm, com 23,8 mm concentrados em apenas um quarto de hora. Já em Praia de Leste, o volume foi de 13,8 mm, sendo 10,6 mm em 15 minutos.

Em Antonina, a estação da APPA registrou 25,2 mm, dos quais 19,2 mm ocorreram em apenas 15 minutos.

Paranaguá teve medições em diferentes pontos: na BR-277 km 10 (EPR) e na estação da Sanepar, ambas com 13,8 mm e 14,4 mm respectivamente, quase todo o volume concentrado em 15 minutos. Na Floresta do Palmito, foram 14 mm, sendo 13 mm em 15 minutos. No Morro Inglês, o registro foi de 10,6 mm, enquanto no Posto Polícia Alexandra chegou a 17,8 mm, com 10,6 mm caindo em apenas 15 minutos.

Morretes também foi atingida pela chuva intensa, com volume de 12 mm, praticamente todo concentrado (11,6 mm) em apenas 15 minutos.

A característica marcante desse temporal foi justamente a intensidade em curto período, o que pode causar alagamentos e transtornos nas áreas urbanas. O Simepar segue monitorando as condições climáticas na região.