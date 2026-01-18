Chuva leve continua em Curitiba: veja a previsão de segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta segunda-feira (19/01) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar um céu encoberto e uma alta probabilidade de precipitação ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista é de 24°C, com sensação térmica podendo chegar a 26°C. Já a mínima não deve passar dos 12°C, com sensação térmica de 11°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 72% durante o dia, subindo para 86% à noite.

Há uma probabilidade de 20% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de 0,7 mm. À noite, a chance de precipitação se mantém, mas com volume menor, cerca de 0,2 mm. Os ventos soprarão do sudeste, com velocidade média de 18 km/h e rajadas que podem atingir 32 km/h.

O índice UV (ultravioleta) máximo será de 7, considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar e atenção especial nos horários de maior incidência solar. O nascer do sol está previsto para as 05h43, e o pôr do sol para as 19h12.

Para os observadores do céu noturno, a lua estará na fase de lua nova, com o nascer da lua previsto para as 06h13 e o pôr da lua para as 20h02. À noite, o céu permanecerá majoritariamente nublado, com cobertura de nuvens em torno de 99%.