Mega-Sena: R$ 50 milhões em jogo na terça; saiba como apostar

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 18/01/26 16h27
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Mais uma vez o prêmio da Mega-Sena acumulou. No concurso 2961, realizado na noite de sábado (17/01), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o valor para o próximo sorteio já está estimado em R$ 50 milhões. Nada mal para começar a semana sonhando com uma bolada, né?

Os números que saíram neste fim de semana foram: 10, 13, 55, 56, 59 e 60. Dá para acreditar que ninguém acertou essa combinação?

Mas nem tudo está perdido para quem chegou pertinho do prêmio principal. Um total de 74 apostas conseguiram acertar cinco dezenas e cada uma levou para casa o valor de R$ 29.835,57. Já as apostas que acertaram quatro números – foram 4.863 ao todo – faturaram R$ 748,36 cada.

Se você quer tentar a sorte no próximo concurso, fique ligado: as apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (20/01). O sorteio acontece logo depois, às 20h, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

