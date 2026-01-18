Resgate dramático em rio tem final feliz em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma família surpreendida por uma cabeça d’água no Rio São João, em Guaratuba, reencontrou neste sábado (17/01) os policiais militares que os salvaram na última quarta-feira (14/01). O encontro emocionante transformou o trauma vivido em um momento de gratidão entre a família de Marcelo Zander e os soldados Alessandro de Moura Gouveia e Rafael Cabral de Lima, da Patrulha Rural do 9º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O resgate ocorreu quando a equipe da Patrulha Rural fazia uma parada estratégica na região da Ponte Invertida. Minutos depois, o rio, antes calmo, encheu rapidamente, surpreendendo os banhistas. Marcelo, sua esposa e o filho de cinco anos ficaram isolados na correnteza, lutando para sobreviver.

+ Leia mais Polícia verifica denúncia de ameaça e flagra novo crime no Litoral

Sem hesitar, os policiais entraram na água para salvar a família. “Naquele momento, a gente não pensou em nada. Não pensamos em equipamento e, falo isso e repito, a gente não pensa nem na própria vida. A vontade de salvar vidas falou mais alto”, relatou o soldado Gouveia.

Apesar de escoriações e hematomas, a família foi resgatada em segurança. No reencontro, Marcelo expressou sua profunda gratidão: “Muito obrigado. Sem vocês, eu não teria saído da água. Sem a força de vocês, eu, meu filho e minha esposa não estaríamos aqui”.