Polícia verifica denúncia de ameaça e flagra novo crime no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma situação que começou como atendimento a um caso de violência doméstica terminou com duas prisões por tráfico de drogas neste domingo (18/01), em Praia de Leste, litoral paranaense.

Tudo começou quando a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada para verificar uma denúncia de ameaça com arma de fogo em uma residência. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão aberto e flagraram um homem correndo para se esconder no banheiro de uma das quitinetes.

+ Leia mais Domingo em Curitiba será nublado, com chuva leve e calor moderado

Durante a abordagem, a equipe localizou sobre um sofá diversas porções de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão. Não satisfeitos, os policiais continuaram as buscas no andar superior do imóvel, onde encontraram um segundo suspeito.

No quarto deste segundo homem, a quantidade de cocaína apreendida foi ainda maior. As diligências não pararam por aí e resultaram na localização de mais entorpecentes, balanças de precisão, máquinas de cartão, celulares e dinheiro em espécie.

O balanço final da operação foi impressionante: cerca de 424 gramas de pasta base de cocaína, 36 gramas de maconha, três balanças de precisão, duas máquinas de cartão, oito aparelhos celulares e R$ 210 em dinheiro.

Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ipanema para os procedimentos legais cabíveis.