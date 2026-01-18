Domingo em Curitiba será nublado, com chuva leve e calor moderado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tempo em Curitiba neste domingo (18/01), será marcado por chuva leve e temperaturas amenas. A previsão do tempo indica que os curitibanos devem se preparar para um dia nublado com possibilidade de precipitações ao longo de todo o período. A previsão indica um acumulado de 4,5 mm de chuva neste domingo.

As temperaturas variarão entre 19°C e 27°C. A umidade relativa do ar ficará elevada, oscilando entre 71% durante o dia e 93% à noite, o que pode aumentar a sensação de abafamento.

Há uma probabilidade de 45% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de 3,6 milímetros. À noite, a chance de precipitação diminui para 40%, com volume esperado de 2,5 milímetros. É importante ressaltar que existe um risco de 40% de ocorrência de trovoadas, tanto durante o dia quanto à noite.

“No domingo, espera-se o aumento das instabilidades atmosféricas sobre todas as regiões parananses. A partir do período da tarde, pancadas de chuva são previstas em todo o estado, inclusive fortes tempestades localizadas”, postou o Simepar.

O clima em Curitiba será influenciado por ventos predominantemente do oeste durante o dia, com velocidade média de 10 km/h e rajadas podendo atingir 18 km/h. À noite, a direção do vento mudará para sudeste, com velocidade reduzida para 8 km/h e rajadas de até 14 km/h.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é recomendável ficar atento ao índice UV (Ultravioleta) que atingirá o nível 6, considerado alto. A cobertura de nuvens será significativa, com 87% durante o dia, aumentando para 100% à noite.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se adequadamente para este domingo. Não se esqueça de levar um guarda-chuva ao sair de casa e aproveite o clima ameno para atividades indoor.

