Acidente derruba poste e bloqueia importante avenida próxima ao Parque Barigui

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um poste caiu e bloqueou a Avenida Cândido Hartmann, nas proximidades do Parque Barigui, na manhã desta segunda-feira (19/1). Ambos os sentidos da via devem permanecer bloqueados até o fim da manhã para os trabalhos de remoção e segurança.

Segundo informações da Prefeitura de Curitiba, divulgadas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, a queda do poste foi provocada por um acidente registrado durante a madrugada. Com o impacto, parte da fiação elétrica se rompeu e caiu sobre a pista.

A Superintendência de Trânsito (Setran) instalou sinalização nas imediações da rotatória do Parque Barigui para impedir o acesso de veículos à área bloqueada e orientar desvios. Agentes também acompanham a movimentação para minimizar os impactos no trânsito da região.

Equipes da Copel e de telefonia foram acionadas para realizar a remoção do poste e o reparo da rede elétrica. Duas linhas de ônibus, Savoia e Bigorrilho, operam com desvio pelo Parque Barigui.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉