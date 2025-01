Tempestade ameaça o Litoral do Paraná e a região de Curitiba

Nesta quinta-feira (16), o Litoral do Paraná e a região metropolitana de Curitiba podem registrar chuvas fortes. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), existe a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O aviso, de risco potencial de chuva de 30 a 60 mm/h, é válido até às 12h de sábado (18). A orientação é que a população observe alteração nas encostas, evite enfrentar o mau tempo e se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Conforme o Simepar afirma, a mudança no tempo decorre de umidade transportada do Brasil Central (formado pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Maranhão) e também dos ventos que sopram do oceano.

Para sexta-feira (17), as cidades da divisa com São Paulo podem acumular até 50 mm de chuva. Conforme o Simepar, a chuva está descendo para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por isso, o cenário registrado no estado vizinho não deve ser visto no Paraná.

Chuvas em Santa Catarina

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina nesta quinta-feira (16) causam diversos transtornos, entre eles, alagamentos, ruas bloqueadas e moradores desabrigados. Segundo a Defesa Civil, nas últimas seis horas choveu 166 mm na Grande Florianópolis, 162 mm em Camboriú, 134 mm em Balneário Camboriú e 42 mm em Itapema.

O Túnel do Morro do Boi, na BR-101, virou uma cascata devido a intensidade das chuvas. No acesso a cidade, alguns veículos ficaram submersos. O município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, decretou situação de emergência.