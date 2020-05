A queda de temperatura em Curitiba deve chegar a 12 graus neste fim de semana e o frio vai ser bem intenso até a manhã deste domingo (24) . Prepare uma roupa mais quente, o edredom e a pipoca para ficar em casa, mantendo o distanciamento social para evitar o novo coronavírus.

publicidade

+ Leia mais: Campeão do BBB é indiciado por quatro crimes em Curitiba

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima que a capital paranaense vai chegar é 18 graus durante este sábado (23). À noite, vai bater aquele vento e a sensação térmica vai ser de 10 graus. Vai uma dica esperta – confira lives da turma do sertanejo e da bela Anitta.

No domingão, a temperatura vai dar uma caída logo cedo e a mínima vai ser de 8 graus. Durante o dia, o sol vai aparecer para esquentar a galera. Um bom programa é acompanhar a reprise do Brasileirão de 2001, quando o Furacão levantou o caneco. A RPC vai transmitir com depoimentos dos campeões. Na próxima semana, vai ser a vez do Coritiba.

+ Veja também: Homem de 64 anos é nova vítima da covid-19 em Curitiba, casos são 921

publicidade

No litoral do Paraná, a temperatura vai estar mais quente em relação a Curitiba. A máxima pode chegar a 24 graus no domingo. No interiorzão, o domingo vai ser de festa para Mauá da Serra, na região norte do estado. O município completa 30 anos de emancipação de Marilândia do Sul. No dia do aniversário, o tempo vai estar nublado com a máxima chegando a 18 graus. Uma vida longa para Mauá da Serra.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?