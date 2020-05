Para o terceiro fim de semana de maio, a programação das lives está recheada com grandes sucessos da música atual e hits de artistas que marcaram gerações. Na sexta-feira (22), os destaques são para as duplas Anavitória, que se apresenta às 19h, e Chitãozinho & Xororó, às 20h.

VEJA TAMBÉM: Live solidária terá show sertanejo, receitas de mastercheff, mágicas e dicas de saúde

No sábado (23), as mulheres dominam! As irmãs Simone & Simaria trazem os sucessos sertanejo, às 17h30, e Maiara & Maraisa fecham a programação às 20h. Adriana Calcanhotto, às 19h, e Anitta, às 20h, também se apresentam no dia.

CONFIRA TAMBÉM: Pedreira terá shows drive-in e maior cinema de Curitiba durante a pandemia

Já no domingo (24), Alcione canta o melhor do seu samba, às 19h30, o primeiro dia da semana ainda promete fazer a festa com Banda Eva e Paula Fernandes, às 17h.

Confira a programação completa:

Sexta-Feira (22)

17h – Israel e Rodolfo pelo YouTube

18h30 – Ludmilla pelo YouTube

19h – Anavitória pelo YouTube

19h – Maisa pelo YouTube

20h – Atitude 67 pelo YouTube

20h – Baile Coisa Preta pelo Zoom

20h – Chitãozinho & Xororó pelo YouTube

20h – Pabllo Vittar pelo YouTube

21h – Diogo Nogueira pelo YouTube

21h – Gusttavo Lima pelo YouTube

Sábado (23)

14h – Festival Herdeira pelo YouTube

16h – Claudia Leitte pelo YouTube

16h – Geraldo Lins pelo YouTube

16h – Rick e Renner pelo YouTube

17h30 – Simone e Simaria pelo YouTube

19h – Adriana Calcanhotto pelo YouTube

19h – Maurício Manieri pelo YouTube

20h – Anitta pelo YouTube

20h – Edson & Hudson pelo YouTube

20h – Limão com Mel pelo YouTube

20h – Maiara & Maraisa pelo YouTube

Domingo (24)

15h – Inimigo da HP pelo YouTube

16h – Grupo Revelação pelo YouTube

16h – Solange Almeida e Márcia Fellipe pelo YouTube

17h – Banda Eva pelo YouTube

17h – Grupo Sambô pelo YouTube

17h – Paula Fernandes pelo YouTube

19h30 – Alcione pelo YouTube

20h – Projota pelo YouTube

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?