Live do bem

Uma live diferente promete ser a atração do domingo de todos os curitibanos. Além de muita música boa, a transmissão pelo Youtube terá receitas preparadas por um masterchef de verdade, além de dicas de exercícios físicos para manter a forma nestes tempos de quarentena e até um show de mágicas para entreter a piazada.

O objetivo da Multi Live, que começa às 11h, é mobilizar toda a família e arrecadar dinheiro para a compra de alimentos e kits de higiene que serão distribuídos para pessoas carentes. A parte musical fica por conta dos paranaenses Jeann e Júlio, donos dos hits “Gordinho”, “Baladeira”, “Creme do Verão” e “Isso Cê não conta”, todos sucessos na programação da Rádio 98FM e em todo o Brasil.

As receitas ficarão a cargo de Vitor Bourguignon, vencedor do Mastercheff – A Revanche, reality show culinário. Um dos nomes mais talentosos da culinária brasileira, o chef curitibano vai ensinar receitas únicas e incríveis durante o evento. As dicas para manter a boa forma serão dadas pelo treinador Frederico e o show de mágica será estrelado por Jeff Aragon. O apresentador será o empresário Marquinhos Malaquias.

Malaquias já participou e ajudou a promover algumas das lives de mais sucesso nacionalmente. “Importante o pessoal não esquecer do nosso quintal. O pessoal fez tanto por outros (artistas e lives nacionais), mas não podemos deixar de cuidar de quem está aqui perto da gente”, disse Malaquinas. “A ideia da Multiloja é muito legal e quanto mais gente assistir, mas gente nós vamos ajudar. Estou muito feliz e honrado em participar deste evento”, complementou.

Jeann e Júlio. Foto: Reprodução!

A Multi-Live é uma iniciativa da Multiloja, varejista paranaense especializada em móveis e eletroeletrônicos. “Pensamos que podemos e devemos de alguma maneira contribuir com a sociedade Paranaense, pois sempre nos apoiou ao longo desse tempo. Por isso queremos levar um pouco de entretenimento para as famílias paranaenses”, comentou Geraldo Gonçalves, diretor superintendente da Multiloja.

“Nossa intenção com tudo isso é arrecadar o máximo possível de alimentos e produtos primeira necessidades para doar ao Provopar e ao programa Cesta Solidária Paraná. Nosso intuito nesse momento e de alguma maneira ajudar o próximo”, concluiu o diretor.

>>> Quem quiser assistir à Multilive pode acessar o canal oficial do evento. A Live começa no domingo (24), às 11h.

Mais informações no perfil da empresa no Facebook.

