Nesse final de semana muitos clientes da região de Curitiba que eram da operadora Oi tiveram seus números migrados para o controle da operadora Vivo. A mudança, porém, gera muita insatisfação, pois a internet móvel de clientes pré-pago da Oi está fora do ar, com a indicação de H+ no lugar de 4G. Apesar desta indicação, nada funciona.

Segundo o site DownDetector, página que aponta reclamações de usuários quando há algum problema em sites ou serviços, nas últimas 24 horas foram registradas diversas reclamações com relação ao serviço da operadora Vivo.

Neste final de semana clientes pré-pago da Oi receberam a seguinte mensagem nos seus celulares: “Bem vindo a Vivo. Seu plano de celular mudou para Vivo Pré. Pode comemorar e aproveite”. Infelizmente, comemorar não é bem a palavra, já que o sinal está mais pra “offline”.

E aí, Vivo?

A reportagem tentou contato com a operadora, mas ainda não obteve sucesso.

Veja que incrível!