Começaram neste mês as obras de revitalização da cobertura do Centro Cultural Teatro Guaíra que visam garantir a preservação da estrutura e a segurança dos frequentadores e trabalhadores do teatro, um dos principais espaços culturais do Paraná. O investimento é de R$ 1,2 milhão, que será integralmente financiado com recursos da Audi do Brasil como contrapartida do enquadramento da empresa no programa Paraná Competitivo. A conclusão da obra está prevista para dezembro.

A principal motivação para a revitalização da cobertura, que abrange uma área de 17 mil metros quadrados, é a proteção contra infiltrações. Para manter a estrutura original, os blocos da cobertura estão sendo removidos e remanejados para aplicação de uma manta asfáltica, seguida de um acabamento que evitará qualquer tipo de infiltração no futuro. A intervenção também inclui a limpeza e revitalização dos dutos, um trabalho complexo que abrange todos os auditórios, estúdios e áreas administrativas do teatro.

Segundo o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, a revitalização da cobertura faz parte de um esforço contínuo de manutenção e preservação do patrimônio cultural, algo especialmente relevante neste ano, quando o teatro completa 140 anos. Fundado em 1884, o Teatro Guaíra é um dos ícones da cultura paranaense.

Além dos 140 anos do Teatro Guaíra, em 2024, também são comemorados os 70 anos da inauguração do Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) e os 50 anos do Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), o maior e principal auditório do complexo, integrando o hoje chamado Centro Cultural Teatro Guaíra.

O investimento integra uma série de projetos voltados à renovação e melhoria da estrutura e dos equipamentos técnicos do Teatro Guaíra, sempre com foco na segurança e na qualidade das produções. Em 2022, o espaço já havia recebido R$ 600 mil para a restauração do palco do Guairão e da estrutura de bastidores.

De acordo com a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, as melhorias são uma estratégia do Governo do Estado para manter a relevância do espaço como um dos maiores teatros do Brasil, com capacidade para continuar recebendo grandes produções nacionais e internacionais. Ela também enfatizou a importância das parcerias com a iniciativa privada para viabilização dos projetos de melhoria dos espaços culturais.

O apoio da Audi do Brasil, que já é parceira do Governo do Estado no programa Crianças no Teatro, que alcançou 140 mil crianças paranaenses entre 2023 e 2024, foi fundamental para viabilizar esse investimento que marca os 140 anos do Teatro Guaíra”, disse.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E no seu bairro?

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?