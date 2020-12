A Sanepar informa que a estação elevatória de água tratada Aeroporto, São José dos Pinhais, está sem energia na tarde desta quinta-feira (24). A Copel já foi acionada e prometeu restabelecer o fornecimento da energia até as 19h. A paralisação do bombeamento pode causar falta temporária de água na região do Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Aristocrata, Guatupê e Rio Pequeno. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir das 23h e será de forma gradativa.

No momento, é imprescindível que todos colaborem, adotando o uso racional da água. A orientação é para que a água tratada seja priorizada para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. Reutilize a água da lavagem e enxágue de roupas. Reduza o tempo no banho. Ensaboe a louça, faça a barba e escove os dentes sempre com a torneira fechada. Verifique torneiras pingando e vazamentos em seu imóvel.

Podem ficar desabastecidos clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A Sanepar conta com a participação de todos! Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, avise imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.