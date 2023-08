Um curso em Curitiba ajuda a trazer a sustentabilidade para o dia a dia das pessoas, empresas e organizações. Ministrado pelo professor e engenheiro agrônomo, Raul Matias Cezar e pela gestora ambiental especialista em sustentabilidade, Viviane Matioli, o curso presencial “Sustentabilidade na Prática: Por onde começar” tem carga horária de 12 horas e é ministrado no Solar do Rosário, em Curitiba.

LEIA MAIS – Floricultura itinerante em Curitiba chama atenção por anda passa; conheça

O conteúdo do curso foi pensado para ajudar os participantes a entenderem e praticarem a sustentabilidade em todas as áreas de suas vidas, ensinando por onde começar. As aulas também oferecem conhecimentos e ferramentas para pensar intencionalmente a sustentabilidade, com critérios claros e o objetivo de começar a mudar a rota.

VIU ESSA? Boliche volta a fazer sucesso em Curitiba nos shoppings e bairros; veja onde jogar

Serviço

Curso “Sustentabilidade na prática”

Professores: Dr. Raul Matias Cezar e Viviane Matioli

Datas: 07, 14, 21 e 28 de agosto e 04 e 11 de setembro de 2023

Horário: das 19h às 21h, às segundas-feiras

Carga horária total: 12 horas

Investimento: R$ 350, com matrícula de R$ 25 e 20% de desconto para estudantes

Mais informações: no site do Solar do Rosário ou pelos telefones (41) 98803-8089 e (41) 98803-4634

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal