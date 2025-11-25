Suspeito de participar de falso roubo de carga é preso na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta terça-feira (25/11) um homem investigado por participação no desvio de uma carga de papel de seda avaliada em R$ 400 mil. A ação policial ocorreu simultaneamente em Curitiba, Mandirituba, na Região Metropolitana, e Foz do Iguaçu, no Oeste do estado.

Durante a operação, os agentes cumpriram, além do mandado de prisão em Mandirituba, quatro ordens de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos de participar do crime. Os celulares apreendidos passarão por perícia após autorização judicial, podendo fornecer elementos importantes para novas etapas da investigação.

O caso começou a ser investigado após o registro do suposto crime em 17 de março de 2024, na cidade de Palmeira, nos Campos Gerais. As investigações contaram com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do setor de inteligência da Guarda Municipal de Campo Largo.

Inicialmente, o caso foi relatado como um roubo de carga. O motorista do caminhão havia declarado que foi abordado por criminosos uniformizados, que se passavam por policiais e utilizavam um veículo com giroflex. No entanto, conforme as investigações avançaram, a polícia descobriu que se tratava, na verdade, de um desvio planejado.

“O caso chegou para a PCPR como um roubo de carga. O motorista do caminhão declarou que criminosos o abordaram uniformizados, se passando por policiais, e que usaram um veículo equipado com giroflex”, explica o delegado da PCPR André Feltes.

A carga desviada era composta por papel de seda destinado à produção de cigarros e estava sendo transportada desde o Paraguai até o Brasil.

Motorista de caminhão também fazia parte de esquema de falso roubo

O motorista, que inicialmente se apresentou como vítima, acabou sendo identificado como participante do esquema criminoso. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido em Foz do Iguaçu.

Ao todo, a PCPR identificou a participação de quatro pessoas no crime. Um dos suspeitos foi preso em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e possui histórico criminal, tendo sido anteriormente condenado por roubos a caixas eletrônicos e bancos.

O homem preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, enquanto a PCPR continua as investigações para localizar os demais envolvidos no esquema.