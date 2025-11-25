Quadrilha que criava viaturas falsas pra traficar é caçada pela Polícia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nas primeiras horas desta terça-feira (25/11) para cumprir 13 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida no transporte interestadual de grandes carregamentos de drogas utilizando-se veículos adulterados para parecerem como carros oficiais. Pareciam, pois detalhes da impressão e erros acabaram denunciando a ação dos marginais. A operação contra com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação tem o objetivo de desarticular o grupo criminoso e conta com a atuação de cães de faro da PCPR para aumentar a eficácia das buscas. Ao todo, serão cumpridas sete ordens de prisão preventiva e seis de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina.

A investigação teve início em junho de 2025 com a apreensão de 762 quilos de maconha no interior de um Renault/Duster branco, irregularmente caracterizado com a identidade visual da Polícia Científica do Paraná. O veículo desobedeceu a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e foi abandonado após colisão na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

“A partir desse fato, a PCPR identificou a existência de uma estrutura criminosa estável, hierarquizada e com divisão de tarefas, responsável por diversos transportes ilícitos realizados entre Foz do Iguaçu, Curitiba e cidades do interior do Paraná, sempre com utilização de automóveis batedores, placas falsas e dissimulação por meio de símbolos de órgãos públicos”, explica o delegado da PCPR Victor Loureiro.

Ao longo das apurações, foram identificados mais quatro episódios de transporte de drogas em veículos adulterados, que totalizaram mais de 1,4 tonelada de maconha e 150 quilos de cocaína.

O primeiro aconteceu em abril de 2025, em Guarapuava. Na ocasião, foram apreendidos 562 quilos de maconha em um veículo com placas adulteradas e falsos sinais identificadores do Poder Executivo do Governo Federal. Um segundo veículo, que atuava como batedor, também foi localizado.

A investigação identificou, em maio, que os suspeitos utilizaram um outro carro falsamente identificado como viatura do Instituto de Criminalística da Polícia Científica em um trajeto de Foz do Iguaçu à Curitiba. Ele era acompanhado por um outro veículo em comboio.

Em agosto, a PRF apreendeu 153 quilos de cocaína e diversos celulares que eram transportados em uma caminhonete com logotipos falsos da Receita Federal. A ação aconteceu em Guarapuava e dois homens de nacionalidade paraguaia foram presos.

O quarto episódio aconteceu em 3 de novembro, em Assis Chateaubriand. Na ocasião, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha que era transportada em uma caminhonete com placas falsas e sinais identificadores simulados da Itaipu Binacional.

Por meio de laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, análises de dados e diligências de campo, a PCPR verificou que tanto os motoristas quanto os financiadores e responsáveis logísticos mantinham participação simultânea nos diversos eventos, repetindo veículos, rotas e métodos, demonstrando profissionalização do grupo criminoso.

