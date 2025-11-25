Temporal em Ponta Grossa deixa rastro de destruição. Vem mais chuva?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um temporal com granizo transformou Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, em cenário de destruição no final da tarde desta segunda-feira (24/11). O fenômeno formou-se no céu e desabou sobre a cidade, cobrindo ruas, telhados e plantações com uma camada de gelo que deixou um rastro de estragos por onde passou.

A tempestade chegou com intensidade por volta das 17h45, segundo o Simepar, atravessando a área urbana de Ponta Grossa de Sul para Norte, na direção de Carambeí.

Casas foram danificadas pelo granizo, que quebrou telhados e invadiu residências e estabelecimentos comerciais. A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da cidade, que trabalham no atendimento aos chamados de moradores afetados.

No quartel central de Ponta Grossa, lonas estão sendo distribuídas aos moradores que tiveram suas casas afetadas pela chuva forte.

Previsão do tempo para Ponta Grossa: mais chuva?

Para os próximos dias, ao menos, o Simepar traz uma notícia mais alentadora: não há previsão de mais chuvas para a cidade dos Campos Gerais pelo menos até sexta-feira. A temperatura deve oscilar entre 13 e 25°C, dando um tempo para que a população possa recuperar-se dos danos sofridos.

