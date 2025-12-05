Suspeito de efetuar disparos de arma de fogo que atingiram adolescente no Portão é preso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O suspeito de disparar uma arma de fogo que atingiu uma adolescente de 13 anos e um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (05/12), no bairro Champagnat, em Curitiba. O homem de 44 anos é apontado como autor dos tiros que aconteceram no bairro Portão, no dia 24 de novembro, após uma discussão relacionada a futebol.

A prisão preventiva foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que também apreendeu a arma utilizada no crime.

Conforme informações repassadas pelo delegado Diego Valim, o suspeito ficou em silêncio durante o depoimento. No dia do incidente, ele vestia uma blusa de torcida organizada e teria efetuado os disparos próximo a uma escola no bairro Portão, após um desentendimento relacionado a futebol.

Os disparos atingiram a adolescente de 13 anos e um homem de 18 anos. O jovem recebeu atendimento médico e foi liberado pouco tempo depois. Já a jovem precisou passar por duas cirurgias devido ao ferimento.

De acordo com a PCPR, o homem deve responder por tentativa de homicídio pelos disparos efetuados.