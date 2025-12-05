Polícia prende 7 por furto de módulos eletrônicos de caminhões no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam sete pessoas em flagrante por furto de módulos eletrônicos de caminhões em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nesta sexta-feira (5). Os equipamentos furtados podem custar até R$ 60 mil cada. A ação foi resultado de um monitoramento da PCPR sobre a atuação do grupo criminoso.

Durante a madrugada, foram registrados furtos de quatro módulos em diferentes locais do município de Sengés. Após identificar os veículos utilizados nos crimes, as equipes policiais localizaram o endereço usado pelo grupo em Ponta Grossa.

No local, as forças de segurança encontraram dois veículos, ferramentas e roupas utilizadas nos crimes. Os sete suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa, sendo encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

O delegado José Guilherme Fontana, responsável pela operação, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança para o sucesso da ação. A investigação continua para identificar possíveis conexões do grupo com outros crimes semelhantes na região.