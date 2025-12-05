Polícia Civil prende 56 em megaoperação contra organização criminosa no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 56 pessoas durante uma megaoperação realizada na manhã desta sexta-feira (5) contra uma organização criminosa atuante nas regiões Sudoeste, Sul e Norte Pioneiro do estado. A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar (PMPR) e da Polícia Penal (PPPR), desarticulou o grupo e interrompeu suas atividades em diversos municípios paranaenses.

Foram cumpridas 46 prisões preventivas e 10 em flagrante, além de 54 ordens de busca domiciliar. Mais de 200 policiais participaram da operação, utilizando viaturas, helicóptero e cães farejadores. As medidas judiciais foram autorizadas pelo juízo das garantias da Comarca de Dois Vizinhos.

O delegado Rafael Tavares informou que as investigações, iniciadas em outubro, identificaram 60 suspeitos, dos quais nove já estavam presos. Segundo ele, o grupo estava ligado a uma organização criminosa de atuação nacional. A delegada Natália Morari acrescentou que os investigados usavam aplicativos de mensagens para planejar crimes como homicídios, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas.

Durante a operação, foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas (crack, cocaína e maconha), balanças de precisão e celulares, que serão periciados. Os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário, enquanto a polícia continua em busca de outros 13 suspeitos foragidos.