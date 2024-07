Um homem, de 34 anos, suspeito de uma série de furtos ocorridos na zona rural de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ele foi capturado na manhã desta quinta-feira (4).

Segundo as investigações da PCPR, que contaram com o apoio da Guarda Municipal, o suspeito cometia os crimes em residências e costumava utilizar veículos diferentes após cada ação a fim de evitar ser identificado.

“A equipe policial conseguiu ligar o suspeito a vários furtos ocorridos desde abril deste ano, o que levou à representação de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor”, disse o delegado da PCPR Gustavo de Pinho Alves.

Ele foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem as investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR e 181, do Disque-Denúncia.

