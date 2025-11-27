Sus inicia vacinação de grávidas contra bronquiolite; Quando começa e quem pode?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de dezembro, gestantes brasileiras terão acesso à Vacina contra bronquiolite, do chamado vírus sincicial respiratório (VSR), principal vilão por trás dos casos de bronquiolite em bebês. O Ministério da Saúde já iniciou a distribuição do primeiro lote com 673 mil doses do imunizante, que será oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a mulheres grávidas a partir da 28ª semana de gestação.

Com a chegada das doses às unidades básicas de saúde (UBS), as equipes deverão verificar e atualizar a situação vacinal completa das gestantes. A boa notícia é que a proteção contra o VSR pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, como as da covid-19 e influenza. Para quem busca o imunizante na rede particular, o investimento pode chegar a R$ 1,5 mil.

Mas como funciona essa proteção? A bronquiolite, que afeta principalmente crianças menores de 2 anos, causa sintomas como dificuldade respiratória, febre e tosse. O VSR é o principal responsável por esse quadro, que pode evoluir para internações.

A vacina contra bronquiolite oferecida às gestantes é uma verdadeira herança de proteção para os pequenos. Ao imunizar a mãe, os anticorpos são transferidos para o bebê ainda na barriga, oferecendo proteção imediata após o nascimento. Estudos mostram resultados impressionantes: eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos primeiros 90 dias de vida.

Quem pode se vacinar contra bronquiolite? A resposta é simples: todas as gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade materna. A orientação é tomar dose única a cada nova gestação, garantindo assim a proteção para todos os filhos.

Os números mostram a importância dessa medida. O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia entre crianças com até 2 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR em 2025, considerando informações até 15 de novembro. Desse total, 82,5% ocorreu em menores de 2 anos.

Como a maioria dos casos é provocado por infecção viral, não há tratamento específico para bronquiolite. O manejo é feito apenas com base no tratamento de sinais e sintomas e incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de broncodilatadores, sobretudo quando há chiado evidente.

