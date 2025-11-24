Tecpar será único fornecedor público de vacinas contra raiva e varicela para o SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) foi selecionado pelo Ministério da Saúde para fornecer vacinas contra raiva humana e varicela ao Sistema Único de Saúde (SUS). O acordo de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi formalizado nesta segunda-feira (24) em São Paulo, durante reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

O Tecpar produzirá a vacina antirrábica em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac. Já a vacina contra varicela será desenvolvida em conjunto com a Sinovac e a multinacional brasileira Eurofarma. A produção será realizada no novo campus do instituto em Maringá, no noroeste do Paraná, cuja infraestrutura está em construção com previsão de conclusão até 2026.

Como funciona a parceria

O Programa de PDP visa a transferência de tecnologia de laboratórios privados para um laboratório público, com o objetivo de fabricar medicamentos em território nacional. O Ministério da Saúde atua como regulador e comprador, enquanto o laboratório público trabalha como incubador da tecnologia no Brasil. As empresas parceiras fornecem o produto por um período determinado, até a completa transferência da tecnologia para produção nacional.

O processo de transferência e internalização da tecnologia tem prazo máximo de 10 anos. Após esse período, o Ministério da Saúde verifica a efetividade da transferência e mantém a aquisição do produto diretamente do laboratório público participante da política.