Curitiba recebe R$ 181 milhões para obras de mobilidade e cultura

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinaram nesta quarta-feira (26/11) convênio que destina R$ 181 milhões para duas grandes obras na capital paranaense. Os recursos serão aplicados no trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto, no trecho Sul da Linha Verde, e na construção da Escola de Circo e Inovação Cênica, no bairro São Francisco.

Do total, R$ 173 milhões serão investidos no trinário da Marechal Floriano, que visa melhorar a mobilidade urbana em uma região estratégica da cidade. Outros R$ 8,4 milhões serão destinados à escola cultural, que faz parte do programa de revitalização do centro histórico.

Trinário da Marechal Floriano

O projeto do trinário prevê a requalificação do viaduto existente na Avenida Marechal Floriano e a construção de dois novos viadutos nas ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza. A obra reorganizará o sistema viário entre os bairros Hauer, Prado Velho e Parolin, integrando três regionais da cidade em uma extensão de 6 km.

O viaduto central será destinado exclusivamente ao transporte coletivo, pedestres e ciclistas, com a instalação de duas estações de ônibus que permitirão a integração tarifária entre as linhas da Linha Verde e do eixo Boqueirão. Atualmente, sete linhas transportam em média 220 mil passageiros por dia nessa região.

Escola de Circo e Inovação Cênica

A nova Escola de Circo será construída na Rua Doutor Claudino dos Santos, no bairro São Francisco. Com área total de 1.532,72 m², o equipamento cultural terá como objetivo fortalecer a cultura circense, ampliar a oferta cultural no Setor Histórico e contribuir para a revitalização urbana do centro de Curitiba.

O projeto arquitetônico inclui camarins, depósitos cênicos, plateias em três níveis, café e palcos interno e externo para atividades variadas. A estrutura foi planejada para atender às exigências da pedagogia circense e das artes performativas contemporâneas.

Com a liberação dos recursos, o próximo passo será o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Obras Públicas realizar a licitação. O edital está previsto para ser lançado em 2026, com prazo estimado de dois anos e meio para a execução das obras após a contratação.