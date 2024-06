Um homem de 44 anos foi preso pelo crime de estelionato, na manhã desta terça-feira (18), em Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o investigado se passava por vidraceiro e aplicava golpes no bairro Sítio Cercado.

Conforme a investigação da polícia, o homem fez mais de 50 vítimas na capital paranaense.

“Ele fazia orçamentos para entrega de serviços de vidraçaria e pedia valores como forma de entrada. Após se apossar do dinheiro das vítimas, não entregava o combinado”, disse o delegado da PCPR Rinaldo Ivanike.

Leia também:

Morte de homem em ônibus de Curitiba é detalhada por vítima de homofobia: “Perdeu a vida tentando nos salvar”

Megaoperação cumpre 96 mandados contra grupo que roubava veículos na Grande Curitiba

Praça de Curitiba vai ganhar espaço de crossfit, cancha e parquinho após megaobra

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Rango Barateza! A Primeira Pizza Quatro Queijos de Curitiba: tradição e clientes famosos Como funciona Caiu no golpe do PIX? A responsabilidade é do banco; saiba como pedir estorno Caçador de Boteco Tradicional bar Silzeu´s completa 60 anos de história e sucesso em Curitiba