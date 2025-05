Supermercado de Curitiba premia cliente com carro zero km

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Gerson Carvalho, morador de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, foi vencedor de um dos sorteios da campanha Semanas Premiadas da rede de supermercados Condor.

Aos 51 anos, o cliente comemorou a realização de um antigo desejo. “Eu sonhava e estava à espera de uma oportunidade de adquirir um carrinho, mas Deus e o Condor me abençoaram logo com um carrão zero quilômetro”, celebrou.

O Volkswagen Polo Track foi entregue pessoalmente por Pedro Joanir Zonta, presidente da rede, que levou o veículo até a residência do vencedor.

Sorteios continuam até fevereiro de 2026

A campanha segue até 13 de fevereiro de 2026 e, ao longo desse período, sorteará 56 automóveis, 56 prêmios de um ano de supermercado grátis (equivalente a R$ 1.000,00 mensais) e 365 vales-compras de R$ 500,00.

Veja quais são as regras para participar do sorteio

Para concorrer, basta informar o CPF no momento do pagamento nas lojas da rede. A cada R$ 50 em compras, é gerado um número da sorte. Clientes que utilizarem o cartão Z-ON dobram suas chances, recebendo dois números por esse mesmo valor.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉