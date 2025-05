Santuário em Curitiba recebe imagem original da Padroeira do Paraná; Como visitar?

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, receberá a visita da imagem original de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, neste sábado (3). A programação teve início às 11h30, com a chegada da imagem.

Há quase 21 anos, a representação de Nossa Senhora do Rocio esteve na Catedral Basílica de Curitiba. Esta será a primeira vez que retorna à capital paranaense desde então.

Serão celebradas missas às 12h e às 19h30. No início da noite, às 19h, será realizada a Novena de Nossa Senhora do Rocio. Após o término da última missa, a imagem retornará ao santuário em Paranaguá.

Santa foi escolhida como padroeira do Paraná em abril

Nossa Senhora do Rocio foi oficialmente reconhecida como padroeira do Paraná em abril. A Lei nº 22.360/2025, sancionada em 16 de abril, instituiu o dia 15 de novembro como o Dia da Padroeira do estado. Desde 1977, o título já era reconhecido pelo Vaticano.

