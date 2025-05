Bairro de Curitiba escondia depósito com mais de 5kg de drogas da pesada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de quase 5 kg de cocaína e 485 g de crack no bairro Cajuru, em Curitiba. Os entorpecentes foram levados à Central de Flagrantes do 20º Batalhão da PM, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência.

A ação teve início durante um patrulhamento de rotina na região, quando agentes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) avistaram um indivíduo suspeito carregando uma mochila. Ao notar a aproximação da equipe, ele fugiu e entrou em um imóvel abandonado.

No interior da casa, os policiais encontraram cerca de 8.400 embalagens com entorpecentes, além de uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo das drogas. A mochila, abandonada durante a fuga, continha os mesmos tipos de substância.

A polícia segue à procura do homem que fugiu do local.

