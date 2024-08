STJ anula júri que absolveu PMs acusados de matar jovens em Curitiba

O Superior Tribunal de Justiça anulou o júri que absolveu 13 policiais militares acusados pelo assassinato de cinco jovens em Curitiba. O julgamento aconteceu em outubro de 2017 e ficou conhecido como “o Júri da Rotam”. O STJ acolheu a tese do Ministério Público do Paraná. Segundo o MP-PR, não houve respeito à apresentação de quesitos definidos na legislação como obrigatórios para a votação dos jurados.

O Caso do ‘Júri da Rotam’

Em setembro de 2009, os cinco suspeitos, dois deles com menos de 18 anos, morreram pelas mãos dos policiais. Conforme alegou a defesa dos militares, os suspeitos foram baleados em uma troca de tiros, após perseguição policial a um carro furtado.

Na fuga, os jovens teriam batido o carro e então saído do veículo atirando contra os policiais, que revidaram e atingiram os suspeitos. Entretanto, investigação posterior apurou que os jovens não teriam reagido. As vítimas teriam se rendido aos policiais, que, após algemá-los, os teriam levado a um terreno baldio no bairro Atuba para executá-los.

Ainda cabe recurso da decisão do STJ. Havendo trânsito em julgado, o caso volta à Vara do Júri em Curitiba para designação de data para novo julgamento.

