Receita de sopa cremosa de abóbora que vai blindar sua imunidade no frio

Com a chegada dos dias mais frios, nada substitui o conforto de um prato quente e nutritivo. Uma receita de sopa de abóbora cremosa, com gengibre e cominho, destaca-se como a opção perfeita para aquecer as noites de inverno de forma leve, saudável e com pouquíssimas calorias.

O grande diferencial deste preparo é que ele dispensa o uso de batata ou creme de leite, alcançando uma textura extremamente aveludada unicamente através do cozimento correto do vegetal. Assinada pela chef Bruna Simões, vice-campeã do MasterChef Portugal 2023, a versão ganha um toque crocante especial com ervilhas preparadas na air fryer.

Abaixo, confira o passo a passo completo da receita de sopa de abóbora, os benefícios da abóbora para a saúde e os motivos para adotar o hábito de preparar sopas caseiras nesta estação.

Receita de sopa de abóbora, gengibre e cominho

Ingredientes

1 cebola grande

4 dentes de alho

700g de abóbora

Sal a gosto

1/2 colher de sopa de gengibre fresco ralado

1/3 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimentão doce defumado

Água a ferver (o suficiente para cobrir os ingredientes)

Azeite e temperos a gosto (para as ervilhas)

1 lata de ervilhas cozidas (bem escorridas) ou ervilhas frescas

Como fazer uma sopa de abóbora cremosa?

Base da sopa: Em uma panela, refogue a cebola e os dentes de alho picados com um fio de azeite até dourarem.

Cozimento: Adicione a abóbora cortada em cubos, o sal, o gengibre fresco ralado, o cominho em pó e o pimentão doce defumado. Misture bem para que os temperos envolvam o vegetal.

Caldo: Cubra os ingredientes com a água a ferver e deixe cozinhar em fogo médio até que a abóbora fique completamente macia.

Cremor: Com a abóbora macia, utilize um mixer de mão ou um liquidificador para triturar tudo diretamente na panela até obter um creme liso, homogêneo e aveludado.

Acompanhamento crocante: Enquanto a sopa cozinha, tempere as ervilhas com um fio de azeite e os temperos de sua preferência. Leve à air fryer preaquecida a 180°C e deixe agir até que fiquem bem secas e crocantes. Sirva por cima da sopa quente.

Por que a abóbora é benéfica para a sua saúde?

Incluir a abóbora de forma regular na dieta traz vantagens que vão muito além do sabor. O vegetal é um forte aliado do bem-estar, especialmente durante as estações mais frias do ano:

Fortalecimento do sistema imunológico: Rica em vitamina C e beta-caroteno (que o corpo converte em vitamina A), a abóbora auxilia na defesa do organismo contra gripes e resfriados comuns no inverno.

Auxílio no emagrecimento e saciedade: Por apresentar baixo teor calórico e grande quantidade de fibras, ela retarda a digestão, promovendo uma sensação de saciedade prolongada sem pesar na dieta.

Melhora da saúde intestinal: As fibras presentes no vegetal colaboram diretamente para o bom funcionamento do trânsito intestinal e para a saúde da microbiota.

Ação antioxidante: Os compostos bioativos ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células contra o envelhecimento precoce e reduzindo riscos de doenças crônicas.

Aliada da visão e da pele: A alta concentração de carotenoides atua na proteção dos olhos e contribui para a manutenção e renovação da saúde da pele.

5 motivos para fazer sopa em casa no inverno

Preparar o próprio alimento traz benefícios práticos e nutricionais que justificam gastar alguns minutos no fogão. Veja por que a sopa caseira deve virar rotina:

Controle total dos ingredientes: Ao cozinhar em casa, reduz-se drasticamente o consumo de sódio, conservantes e realçadores de sabor artificiais que costumam estar presentes nas versões industrializadas ou de pacotinho.

Hidratação garantida nos dias frios: No inverno, a tendência natural é diminuir o consumo de água pura. As sopas funcionam como uma excelente fonte líquida, ajudando a manter o corpo hidratado.

Aproveitamento integral de vegetais: O preparo permite utilizar talos, folhas e legumes que estão na geladeira há mais tempo, evitando o desperdício de alimentos e enriquecendo o caldo com diferentes nutrientes.

Praticidade e congelamento fácil: Sopas e cremes mantêm a qualidade após o congelamento. É possível preparar uma quantidade maior no início da semana e garantir jantares rápidos e nutritivos para os dias seguintes.

Conforto térmico e digestão leve: O consumo de alimentos quentes eleva a temperatura corporal de forma imediata, proporcionando bem-estar. Além disso, os cremes batidos exigem menos esforço do sistema digestivo no período noturno, garantindo um sono mais tranquilo.