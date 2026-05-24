Como fazer chocolate quente perfeito: receita de chef confeiteiro

Aprender como fazer um chocolate quente perfeito e delicioso ficou muito mais simples e prático com a receita compartilhada pelo chef confeiteiro Lucas Corazza. Conhecido por quebrar tabus na cozinha, o chef desmistifica o preparo caseiro ao unir a intensidade do cacau com o frescor cítrico da bergamota, garantindo um resultado digno de confeitaria profissional de forma rápida e descomplicada.

Como fazer um chocolate quente perfeito em casa

Ingredientes

1 litro de leite integral

150g de chocolate 70% cacau

100g de chocolate ao leite

100ml de suco de bergamota

Raspas das cascas de 4 bergamotas

½ xícara de chá de açúcar

1,5 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo Chocolate quente perfeito

O modo de fazer é extremamente prático e exige apenas uma panela e um batedor de arame (fouet) para garantir que a textura fique totalmente lisa, conforme explica o chef em seu perfil no Instagram.

Dissolução inicial: Com o fogo ainda desligado, coloque o leite integral na panela e dissolva completamente o amido de milho para não empelotar. Em seguida, adicione o açúcar, as raspas e o suco de bergamota.

Adição dos chocolates: Junte o chocolate 70% cacau e o chocolate ao leite (de preferência picados, para derreterem por igual).

Cozimento: Leve a panela ao fogo médio, mexendo sempre com o fouet, sem esquecer os cantos e o fundo. Assim que a mistura começar a ferver, conte de um a dois minutos antes de desligar. Esse tempo garante que o amido cozinhe perfeitamente, eliminando qualquer gosto residual e ativando o brilho e a espessura ideal da bebida.

Finalização

O chocolate quente deve ser servido imediatamente, enquanto ainda está bem quente e exalando o aroma fresco da bergamota. Para uma apresentação caprichada, distribua a bebida em canecas aconchegantes e finalize decorando o topo com um toque extra de raspas de bergamota bem finas ou acompanhe com biscoitos amanteigados. Com a assinatura técnica de Lucas Corazza, essa receita prova que o chocolate quente perfeito não precisa ser difícil.

O segredo da cremosidade e o toque do chef

Com uma trajetória de sucesso que inclui o posto de jurado no programa “Que Seja Doce”, do Canal GNT, a autoria do livro “Eu pagaria por esse Doce” e uma comunidade de mais de 780 mil seguidores no Instagram, Lucas Corazza domina a arte de equilibrar sabor e técnica. Em sua publicação, ele revela sem rodeios o ingrediente que garante a textura aveludada da bebida: “Chocolate quente perfeito… e sim: o meu leva amido!”.

Embora o uso do amido de milho divida opiniões entre tradicionalistas, o chef defende que ele é o segredo para dar estrutura e uma cremosidade perfeita de forma rápida, sem precisar passar horas reduzindo o líquido no fogão.

Para coroar o preparo, Corazza combina o chocolate 70% cacau com o chocolate ao leite e adiciona suco e raspas de bergamota. Essa interferência cítrica corta a doçura excessiva, perfuma a bebida e transforma o clássico de inverno em uma experiência gastronômica sofisticada.