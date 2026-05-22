Quando as temperaturas caem, é essencial cuidar do corpo com alimentos nutritivos e reconfortantes. As sopas são uma excelente escolha para incluir ingredientes saudáveis e diversos em uma única refeição. Além de práticas, elas também ajudam a manter o sistema imunológico forte, fornecendo vitaminas e minerais essenciais.
Abaixo, confira 7 receitas práticas de sopas para os dias frios!
1. Sopa de cogumelo
Ingredientes
- 400 g de cogumelo shitake fresco fatiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 l de caldo de legumes
- 200 ml de creme de leite
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- Salsinha para decorar
Modo de preparo
Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando por 3 minutos. Acrescente o cogumelo e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que esteja macio e tenha liberado água. Polvilhe a farinha de trigo e misture bem, cozinhando por mais 1-2 minutos.
Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo constantemente para evitar grumos. Aumente o fogo e deixe a sopa ferver. Em seguida, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 10-15 minutos, até que a sopa engrosse ligeiramente. Retire a panela do fogo e adicione o creme de leite, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Volte a panela ao fogo baixo e aqueça suavemente, sem deixar ferver, para não talhar o creme. Acrescente a páprica doce e misture. Sirva a sopa quente, decorada com salsinha e páprica.
2. Sopa de lentilha com cenoura
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha seca
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para decorar
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios e translúcidos, cerca de 5 minutos. Adicione as cenouras, a lentilha, a folha de louro e o cominho em pó, mexendo bem. Cozinhe por 3 minutos.
Despeje o caldo de legumes e aumente o fogo para alto até a sopa ferver. Em seguida, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a lentilha e as cenouras estejam macias. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino, retire a folha de louro antes de servir e decore com salsinha fresca picada.
3. Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 300 g de bacalhau dessalgado em pedaços médios
- 3 xícaras de chá de espinafre cortado em pedaços
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 folha de louro
- 1,2 l de caldo de legumes
- 2 ovos cozidos e cortados em rodelas
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o tomate, a páprica, a cúrcuma e a folha de louro. Cozinhe até o tomate começar a desmanchar.
Junte o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 5 minutos para incorporar os sabores. Acrescente o grão-de-bico cozido e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos, até o caldo ficar levemente encorpado.
Adicione os pedaços de bacalhau e cozinhe por mais 8 minutos, até o peixe ficar macio e começar a se desfazer levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe somente até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a sopa bem quente com uma rodela de ovo cozido sobre cada porção.
4. Sopa de milho-verde com frango e batata-doce
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de milho-verde
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de galinha
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para decorar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio-alto. Adicione a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente o milho-verde, a batata-doce e o frango desfiado. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de galinha e aumente o fogo até começar a ferver. Em seguida, reduza o fogo para médio-baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos, ou até que a batata-doce esteja macia. Adicione o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por mais 5 minutos, sem deixar ferver. Sirva quente e decorada com cebolinha picada.
5. Sopa de almôndegas com batata
Ingredientes
Almôndegas
- 500 g de carne bovina moída
- 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de cebola ralada
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Sopa
- 3 batatas cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1,3 l de caldo de legumes
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Almôndegas
Em uma tigela, misture a carne moída, a aveia, o alho, a cebola ralada, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino moída até ficar homogêneo. Após, com as mãos, modele pequenas almôndegas. Reserve.
Sopa
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o tomate, mexendo até formar um caldo levemente encorpado. Adicione as batatas, o louro e o açafrão-da-terra. Despeje o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 15 minutos.
Coloque cuidadosamente as almôndegas na panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos, até a carne ficar cozida e as batatas macias. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a folha de louro e sirva a sopa bem quente.
6. Sopa de tomate assado com manjericão
Ingredientes
- 1 kg de tomate maduro cortado ao meio
- 1 cebola cortada em fatias
- 3 dentes de alho com casca
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes
- 1 colher de chá de açúcar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de folhas de manjericão fresco
Modo de preparo
Em uma assadeira grande, coloque o tomate, a cebola e os dentes de alho. Regue com azeite de oliva, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem para que os vegetais fiquem cobertos com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até que os tomates estejam macios e levemente caramelizados.
Retire a assadeira do forno e deixe esfriar um pouco. Retire a casca dos dentes de alho. Transfira os vegetais assados para uma panela grande. Adicione o caldo de legumes e o açúcar. Após, aqueça em fogo médio até começar a ferver, reduza o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Em seguida, em um liquidificador, bata apenas metade da sopa e misture novamente. Adicione as folhas de manjericão fresco e cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e sirva quente.
7. Sopa de quinoa com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1,2 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manjericão fresco para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate, a cenoura e a abobrinha. Cozinhe por 5 minutos. Adicione a quinoa e o caldo de legumes. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, até a quinoa ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com folhas de manjericão. Sirva em seguida.