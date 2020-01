Tempo bom, sem previsão de chuva, mas com variação na presença de nuvens. Assim deve ser marcada a terça-feira (21) em Curitiba. A variação térmica prevista também deve ser agradável, com os termômetros girando entre 16°C e 29°C. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a Região Metropolitana (RMC) segue na mesma linha de previsão, assim como o Litoral do Paraná.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o único porém que ainda pode ocorrer na terça-feira é a presença de garoa na madrugada ou em parte da manhã, por causa da nebulosidade. No entanto, a parte “útil do dia”, como diz o meteorologista, deve ser semelhante à de segunda-feira (20).

“O que teremos é uma nebulosidade variando durante o dia. O sol aparece em vários momentos e a temperatura sobe nesta terça. Na RMC deve esquentar mais, acima dos 30° C. Já Curitiba deve apesentar temperatura perto disso. Por causa da nebulosidade variando, podemos registrar alguma garoa, mas nada significativo e somente na madrugada ou bem no comecinho da manhã”, previu Braun. Os termômetros em Curitiba ficam entre os 16 e 28 graus.

Litoral

Também não deve chover nas praias do Paraná nesta terça-feira. Assim como em Curitiba, há variação constante de nebulosidade e o dia pode amanhecer mais nublado. À medida que a tarde se aproxima, o sol deve aparecer e esquentar os termômetros. Segundo o instituto meteorológico, em Guaratuba, a Máxima prevista é de 29° C, com 23° C de Mínima no início da manhã.

Interior

No Interior, o que predomina na previsão do tempo são as condições típicas de verão em boa parte do Paraná. Segundo o Simepar, tirando Curitiba e a região Leste, no restante do estado o calor ganha força e chuvas isoladas ocorrem a partir da tarde desta terça. Ainda de acordo com o instituto, são chuvas rápidas, que não cobrem grandes áreas e ficam mais concentradas no oeste e sudoeste.

Para se ter ideia do calor, em Foz do Iguaçu, por exemplo, a Máxima prevista é de 34° C. Em Umuarama, os termômetros podem chegar a 31° C, mesma temperatura Máxima prevista para Telêmaco Borba.