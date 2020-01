A Rua Imaculada Conceição terá uma faixa exclusiva para ônibus entre a Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) até a Linha Verde, no bairro Prado Velho, em Curitiba. A mudança vale a partir de segunda-feira (27). A Superintendência de Trânsito (Setran) está na fase final de implantação da nova sinalização.

LEIA+ Inscrições para bolsas de estudo de até 100% na PUCPR vão até terça-feira

A mudança é justamente para beneficiar os cerca de 29,2 mil passageiros que utilizam o transporte público a partir da PUCPR. A prefeitura estima que o tempo de deslocamento de seis linhas de ônibus que passam no trecho vai ser reduzido: Interbairros V, Universidade, Guabirotuba, Uberaba, Canal Belém e PUC/Rodoferroviária, além de uma linha de ônibus metropolitano Curitiba-Fazenda Rio Grande.

Agentes da Setran vão orientar os motoristas segunda-feira no primeiro dia do novo trecho. “Esse trabalho de orientação será feito por 15 dias”, informa a superintendente do Setrana, Rosangela Battistella. Passado esse período de adaptação – a partir do dia 10 de fevereiro – o condutor de veículo de passeio que for flagrado dirigindo pela faixa exclusiva para ônibus pode ser multado. O valor da multa é de R$ 293,47.