O Smart City Expo Curitiba, edição brasileira do maior congresso de cidades inteligentes do mundo, confirmou nesta segunda-feira (16) a nova data para realização do evento em 2020: dias 18 e 19 de junho.

A terceira edição do congresso no Brasil aconteceria nos dias 26 e 27 de março, e teve seu adiamento confirmado no sábado (14) como medida de contenção contra o novo coronavírus (COVID-19). Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data.

A organização do evento afirmou, em nota, que continuará acompanhando a situação da pandemia para verificar se já será seguro prosseguir com as datas de junho. Caso contrário, novas datas já estão reservadas para o final do segundo semestre.

O Smart City Expo Curitiba é organizado pela empresa iCities, apoiado pela Prefeitura de Curitiba e tem a chancela da Fira Barcelona International – consórcio que desde 2011 realiza, em Barcelona, o principal congresso da área.

Segundo Ricard Zapatero, diretor da Fira Barcelona, a decisão foi um acordo entre os organizadores depois de avaliar a situação em profundidade e ouvir profissionais do setor. “[A decisão foi tomada] com o objetivo de garantir o melhor desenvolvimento de um evento tão importante, de referência internacional e capaz de garantir a segurança e a mobilidade de todos os seus participantes”.

O Brasil é um dos sete países no mundo a receber o congresso, que reúne dezenas de especialistas para debater como dar qualidade de vida às cidades através do desenvolvimento urbano e com exemplos concretos de como essa expertise é aplicada a realidades diversas. Dez mil visitantes estavam previstos para esta terceira edição, que acontece no Centro de Eventos Positivo (antigo Expo Barigui). Novas orientações serão divulgadas pelo iCities nos próximos dias.