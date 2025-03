Smart City Expo Curitiba bate recorde de público e gera milhões em negócios

A sexta edição do Smart City Expo Curitiba 2025 terminou nesta quinta-feira (27) com recorde de público. Durante os três dias, o fórum internacional realizado na Ligga Arena recebeu 21.712 visitantes de 600 cidades brasileiras e 25 países, superando a expectativa inicial de 20 mil pessoas. Em 2024, o público foi de 16,8 mil participantes.

Além disso, a partir do ingresso solidário foram arrecadados 4,5 toneladas de alimentos que serão destinados à APAE Curitiba. O iCities, organizador do evento, estima que o encontro gere cerca de R$ 650 milhões em negócios, quase o dobro da edição passada, quando o volume chegou a R$ 350 milhões.

Nesta edição, a temática do evento foi “Transformando cidades: construindo felicidade”. Os debates irão reverberar na qualidade de vida dos cidadãos pelos próximos anos. A edição 2026 do Smart City Expo Curitiba foi confirmada para os dias 24, 25 e 26 de março na Ligga Arena.

“Foi um evento histórico esta sexta edição do Smart City Expo Curitiba, pela primeira vez sob minha gestão à frente da cidade. O fórum reuniu gestores públicos e especialistas para discutir os desafios e compartilhar soluções de planejamento urbano, mobilidade, governança, novas tecnologias e sustentabilidade para as próximas décadas”, destaca o prefeito Eduardo Pimentel.

“Estamos muito felizes com o sucesso dessa edição histórica do Smart City Expo Curitiba. Sem dúvidas, o evento entra em um novo patamar, reforçando a posição de vanguarda de Curitiba no cenário da inovação. Reforçamos o nosso compromisso em abraçar a colaboração, a tecnologia e a participação cidadã para construir um futuro urbano mais humano, sustentável e feliz” pontua Beto Marcelino, sócio-diretor do iCities, organizados do evento.

O Smart City Expo Curitiba 2025, contou com o apoio da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Paraná e a chancela da Fira Barcelona, um dos mais renomados organizadores de eventos do mundo.

O evento na capital já é o maior das Américas e o segundo mais importante, atrás apenas do evento realizado anualmente em Barcelona (Espanha), o Smart City Expo Congress.

Veja o vídeo com alguma das novidades que encontramos no Smart City:

Novidades de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba aproveitou o fórum internacional para realizar vários lançamentos e eventos em parceria. A capital anunciou um convênio com a ONU para apoiar startups de impacto ambiental, que irá criar um novo sistema para desburocratizar parcerias com o Terceiro Setor e que será a primeira cidade do Sul do país a testar um sistema de rastreamento de poluição do ar do Google.

Outro momento marcante foi o voo simbólico de drone para uma entrega dos Correios direcionada ao município. A experiência foi realizada pela Atech, empresa do grupo Embraer que escolheu a capital, por conta da parceria com a Prefeitura, para os testes práticos do software que está desenvolvendo.

A Prefeitura lançou o projeto Conexão Alimentar, que promoverá o uso sustentável de espaços urbanos para a produção de alimentos, revitalizando áreas degradadas e fortalecendo a segurança alimentar da população e oficializou o ingresso de mais 16 empresas ao Tecnoparque, programa que reduz o ISS para projetos inovadores e que geram empregos.

No último dia do Smart City Expo Curitiba, ainda foi apresentada uma prévia do projeto chamado Sprint Urbano, para auxiliar a Prefeitura na revitalização da região central, através do programa Curitiba de Volta ao Centro. Durante os três dias de evento, foi montado um escritório colaborativo dentro da Ligga Arena para fomentar discussões sobre projetos de lei, diretrizes e políticas públicas.

Feira e congresso

Para o Smart City Expo Curitiba 2025, o gramado da Ligga Arena foi preparado para receber as duas principais áreas, o congresso e a feira de soluções inteligentes, onde estava a Smart Plaza, espaço da cidade que irá mostrar as iniciativas desenvolvidas pelo município e pelo ecossistema de inovação de Curitiba.

Já a área de congresso reuniu especialistas e autoridades brasileiros e internacionais para debater o tema principal do evento, “Transformando cidades: construindo felicidade”. Destaque para o canadense Charles Montgomery, autor do premiado livro “Happy City” (Cidade Feliz), e o paranaense Edson Yabiku, arquiteto fundador do estúdio Bridge Arquitetura.

Fórum Econômico

No Fórum Econômico Smart Brasil aconteceram importantes discussões sobre tendências, desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico nas cidades. Com a participação de mais de 150 pessoas, contou com nomes de peso como Marcos Troyjo, diplomata, economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (o Banco dos BRICS), e Tiago Reis, fundador da Suno Gestão Patrimonial.

Mobilidade urbana

O Smart City Expo Curitiba ainda sediou o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, organizado pela ANTP e Urbs, que reuniu mais de 200 participantes em Curitiba.

Já no espaço Tomorrow Mobility, foi explorada a transição para a mobilidade urbana sustentável, destacando tecnologias, integração multimodal, políticas inovadoras e soluções colaborativas que transformam os deslocamentos nas cidades.

Fomento aos novos negócios

O Startup Smart Stage, realizado em parceria com a Fábrica de Startup, conectou 28 startups a potenciais investidores, empresas e governos. O palco projetado para impulsionar soluções para cidades inteligentes, gerou mais de R$80 milhões potenciais investimentos em novos negócios.

O GazzSummit Agro e Foodtech também foi realizado dentro do Smart City Expo Curitiba e explorou a sinergia entre agrotecnologia e cidades inteligentes com palestras, painéis, networking e exposições de startups e empresas.