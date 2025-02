Redesenvolvimento do Centro: como será trabalho que reúne mais de 20 instituições

Criada a partir do Decreto Municipal 593/2025, assinado em 6 de fevereiro pelo prefeito Eduardo Pimentel, a Comissão de Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba reuniu-se pela primeira vez na tarde desta terça-feira (25) no auditório do Memorial de Curitiba, no São Francisco. O encontro avaliou os principais desafios para a melhora da região, como a reinserção social da população em situação de rua e a segurança.

“Vamos atuar com metas de longo, médio e curto prazo. Neste curso prazo, estão muitas das ações que já estamos fazendo, como obras, calçadas, asfalto, iluminação. E ainda duas coisas que considero as mais importantes, mais emergenciais: o trabalho de reinserção da população de rua à sociedade e o trabalho da segurança pública. São as duas coisas permanentes e a maior missão que temos”, afirmou o prefeito Eduardo Pimentel.

Pimentel também reforçou a necessidade da participação de todos com a proposição de ideias e soluções para o Centro ser uma região de mais segurança e movimento. “Já disse e repito: a Prefeitura vai liderar esse processo de redesenvolvimento. Mas, se não estivermos todos juntos, os objetivos não serão alcançados da melhor maneira”, disse.

Comissão do Centro de Curitiba terá reuniões a cada dois meses

No primeiro encontro desta terça foi definido que a Comissão irá se reunir, ordinariamente, a cada dois meses. A próxima reunião será em 29 de abril.

Também serão criados grupos menores para reuniões temáticas. Para formá-los, os participantes – vereadores, deputados estaduais, membros do Ministério Público, secretários e autoridades públicas da Prefeitura, representantes de Conselhos de Segurança de Curitiba, do comércio, dos bares e restaurantes, associações patronais, sindicatos, integrantes do Sistema S, de secretarias do governo estadual – responderam um questionário online informando em quais áreas têm interesse em contribuir.

A Comissão também poderá ser convocada para reuniões extraordinárias, para participar de eventos e lançamentos de projetos da prefeitura ou de outras instituições componentes do grupo. As reuniões terão diferentes formatos: informativas, de brainstorm, de desenvolvimento de projetos ou de formação. Ao final de cada encontro, o grupo terá um espaço para a troca de informações.

Ações no Centro de Curitiba

Pimentel contou com a colaboração de secretários municipais, presidentes de instituições da prefeitura e representantes das secretarias municipais que apresentaram as principais ações realizadas entre janeiro e fevereiro. Confira:

Segurança: a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito intensificou o policiamento. De 17 a 22 de fevereiro, 1.039 guardas municipais e policiais atuaram no Centro, com 430 viaturas, e abordaram 1,7 mil pessoas, que resultaram em 17 encaminhamentos. Foram vistoriados 253 veículos com 249 notificações. Também realizaram operações fura-catracas e uma operação contra o furto de cabos elétricos, com duas prisões e 18 detidos.

Ação social: a Fundação de Ação Social (FAS) intensificou as abordagens à população em situação de rua desde o início do ano, com oito equipes atuando 24 horas na oferta de local para dormir, tomar banho e se alimentar.

Iluminação pública: o prefeito autorização a modernização da iluminação pública no Centro, que vai melhorar a luminosidade em 52 ruas da região, com 1,7 mil luminária de LED. As novas lâmpadas terão telegestão – sistema que indica falhas no funcionamento.

Planejamento Urbano: O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (Ippuc) apresentou novos projetos, como a Rua da Memória, e o estudo de viabilidade do prolongamento da trincheira da Travessa Nestor de Castro.

Eventos: a partir de março serão fechadas aos domingos o encontro das ruas Marechal Deodoro e Emiliano Perneta, na altura da Praça Zacarias, para ser ocupada pelas famílias em atividades culturais e esportivas.

Quem faz parte da comissão

A Comissão de Redesenvolvimento da Região Central de Curitiba tem representantes das seguintes instituições:

Prefeitura: gabinete do prefeito e secretarias municipais (Governo Municipal; Desenvolvimento Social e Inovação; Defesa Social e Trânsito; Direitos Humanos; Comunicação Social; Obras Públicas; Planejamento, Finanças e Orçamento; Meio Ambiente; Urbanismo; Mulher e Igualdade Étnico-Racial; Segurança Alimentar e Nutricional; Esporte, Lazer e Juventude; Administração e Tecnologia da Informação), e autoridades municipais (Ippuc, FAS, FCC, Urbs, Curitiba Turismo, Cohab);

Câmara Municipal de Curitiba (CMC);

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e das polícias Militar e Civil;

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep);

Ministério Público do Estado do Paraná;

Universidade Federal do Paraná (UFPR);

Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci);

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR);

Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH);

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Paraná (Abrasel/PR);

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Paraná (Asbea/PR);

Associação Comercial do Paraná (ACP);

Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Curitiba;

Associação dos Proprietários de Imóveis Históricos e de Interesse de Preservação (APIHIP);

Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR);

Associação dos Proprietários de Imobiliárias de Curitiba (ADPI);

Companhia Paranaense de Energia (Copel);

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep/PR);

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio);

Instituto de Engenharia do Paraná (IEP);

Rede Empresarial Centro Histórico de Curitiba;

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR);

Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi);

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon/PR);

Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha);

Conselhos Comunitário de Segurança (Consegs) do Centro e do São Francisco;

Comissão da Feira do Largo da Ordem.