Rompimento de fibra afeta Muralha Digital e deixa Curitiba sem números 153 e 199

Os sistemas de comunicação da Muralha Digital de Curitiba estão fora do ar desde as 12h30 desta segunda-feira (24/11) devido ao rompimento de uma fibra óptica na região. O incidente afetou os ramais internos e os números de emergência 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), que não estão recebendo chamadas no momento.

A operadora responsável foi acionada e equipes técnicas estão trabalhando nos reparos necessários. Ainda não há previsão para o restabelecimento completo do serviço.

Durante este período, recomenda-se que a população utilize os telefones 190 da Polícia Militar ou 193 do Corpo de Bombeiros para emergências. A Central 156 continua funcionando normalmente e pode ser acionada em casos urgentes, pois os atendentes podem repassar ocorrências para a Guarda Municipal por meio do sistema.

A Guarda Municipal mantém os postos fixos de atendimento abertos à população. Em situações de emergência, os cidadãos podem se dirigir a esses locais para solicitar auxílio imediato.