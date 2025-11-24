Casamento coletivo em Curitiba: inscrições abertas até 5 de dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o casamento coletivo promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, estão abertas até 5 de dezembro. Casais interessados devem procurar um dos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade para participar da cerimônia, que faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão.

O evento acontecerá em 13 de dezembro, às 17h, na Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), no bairro Tatuquara. Além das celebrações, haverá uma feira de serviços jurídicos e de cidadania a partir das 9h, organizada pelo Tribunal de Justiça e pela Prefeitura.

Podem se inscrever casais que moram em Curitiba ou na Região Metropolitana com renda familiar de até três salários mínimos. É necessário apresentar documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda e de endereço atualizado.

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos jurídicos gratuitos, como divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade. Também haverá emissão de carteiras de identidade e serviços do programa Paraná em Ação.

A Prefeitura de Curitiba participará com diferentes secretarias, oferecendo orientações sobre serviços de assistência social, atividades recreativas, distribuição de mudas de árvores e informações sobre saúde. Intérpretes de Libras estarão disponíveis durante a cerimônia.

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, Curitiba é a terceira capital brasileira com maior proporção de casamentos civis e religiosos, com 46,57% dos casais optando por esse tipo de união.