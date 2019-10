Quem teve prejuízos por causa das fortes chuvas que caíram em Curitiba e região na semana passada pode contar com uma ajuda do Simepar na hora de acionar o seguro. O órgão emite laudos meteorológicos que atestam que determinado evento climático aconteceu. Assim, se sua casa ou carro foi danificado por causa do granizo ou dos ventos, o documento vai atestar que houve um temporal com incidência desses fenômenos na data indicada.

De acordo com o meteorologista do Simepar Rodrigo Lins, o serviço já existe há algum tempo, mas que voltou a ganhar destaque após a tempestade de semana passada. “A gente tem condições de acessar dados que comprovem que houve o sinistro e, depois da chuva de ontem, muita gente entrou em contato conosco para saber como conseguir esse documento”, diz. Segundo ele, a expectativa é que haja um aumento considerável no número de solicitações não só em Curitiba, mas em todo o Paraná.

Para obter o laudo, basta acessar a página dedicada ao serviço na página do Simepar e preencher os dados necessários, indicando o tipo de fenômeno ocorrido e uma breve descrição do que aconteceu. O documento é emitido em até cinco dias. O preço é de R$ 240.

De acordo com a Defesa Civil do estado, 13 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas entre quarta e quinta-feira. Mais de 3,9 mil residências foram danificadas em 24 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Centro e Centro-Sul do estado.