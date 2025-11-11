Silo desaba e homem fica parcialmente soterrado em empresa na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem ficou parcialmente soterrado na manhã desta terça-feira (11/11) após o colapso de um silo em uma empresa que comercializa grãos, localizada na BR-476 (Rodovia do Xisto), na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h30, quando a base do silo cedeu, provocando o deslocamento de toda a estrutura metálica e o conteúdo sobre uma área de manutenção onde a vítima estava trabalhando.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, o homem estava preso até a cintura pelo trigo. Oito bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência, que inicialmente não tinha confirmação do número exato de vítimas.

Após o trabalho de resgate, foi confirmada uma vítima. O homem sofreu ferimentos moderados e recebeu os primeiros atendimentos no local.

O acidente não causou danos ambientais. As causas que levaram à falha estrutural deverão ser investigadas.